В суде оглашены материалы по делу экс-депутата Сейма Бартошявичюса

Следующее судебное заседание по делу К. Бартошявичюса назначено на 16 октября.

По ее словам, адвокат обвиняемого К. Бартошявичюса Олег Шибков заявил в четверг, что им необходимы определенные документы по делу, поскольку они будут использоваться для подготовки ходатайств о дополнении исследования доказательств. Как сообщила Й. Гудялене, договорились, что к понедельнику адвокат уточнит, какие именно документы ему нужны.

„Сегодня завершилось исследование доказательств, которые сейчас имеются в деле, и обнародованы материалы дела“, – сообщила агентству Elta пресс-секретарь Паневежского окружного суда Йолита Гудялене.

По делу уже допрошен обвиняемый, лица из списка свидетелей по делу, просмотрены видеозаписи допросов несовершеннолетних свидетелей.

Сами потерпевшие не принимают непосредственного участия в судебном разбирательстве, их представляют родители и адвокаты. На состоявшемся на этой неделе судебном заседании было удовлетворено ходатайство адвоката К. Бартошявичюса О. Шибкова о временном возврате документа, удостоверяющего личность его подзащитного, чтобы тот мог проголосовать на предстоящих выборах в Сейм.

ELTA напоминает, что в отношении обвиняемого К. Бартошявичюса избраны две меры пресечения – подписка о невыезде и выемка документов.