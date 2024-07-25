В суд передано еще одно „чековое“ дело: обвинения предъявлены депутату Шяуляйского горсовета

По данным уголовного дела, с 9 апреля 2019 г. по 11 апреля 2023 г. С. Стасюнас, будучи депутатом Шяуляйского горсовета, предположительно, подделал 12 авансовых отчетов, в которых указывал недостоверные данные о понесенных расходах на топливо, которые в действительности не были связаны с деятельностью депутата горсовета.
В ходе досудебного расследования было установлено, что депутат горсовета, подделывая авансовые отчеты, пытаясь тем самым обосновать полученные выплаты и понесенные расходы, связанные с деятельностью депутата горсовета в период карантинного режима и ограничений государственного и частного сектора деятельности, присвоил 855 евро из средств бюджета Шяуляйского городского самоуправления.
По данным прокуратуры, по материалам следствия, С. Стасюнас обвиняется в злоупотреблении своим служебным положением в целях извлечения финансовой выгоды для себя, в умышленном нарушении требований и положений правовых актов, регулирующих деятельность депутата горсовета, а также в совершении умышленных, активных и систематических противоправных действий, совершавшихся в течение длительного времени, исказил сущность своих, как госслужащего, прав, подорвал авторитет депутата совета и доверие к нему общества, а также нанес вред имиджу Шяуляйского городского самоуправления и совета, подорвал их престиж.
Уголовное дело было передано в Шяуляйский окружной суд.