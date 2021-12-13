В суд передано дело мотоциклиста, который мчался по городу на скорости 200 км/ч

16 июня, 2021 г. в 11 ч., в Вильнюсе, на перекрестке проспекта Саванорю и ул. В.Петарё, началось преследование мотоциклиста на Aprilia RSV 4RR, его остановили только на ул. А.Гоштауто.
40-летний мужчина на мотоцикле мчался по городу на скорости 200 км/ч, он ехал по пешеходным дорожкам и велодорожкам, на красный свет.
Выяснилось, что за превышение скорости беглец был лишен прав в 2019 г., поэтому он управлял мотоциклом без прав. Кроме того, на мотоцикле Aprilia RSV 4RR не было номера, мотоцикл не был застрахован.
Нарушителя ждут общественные работы или штраф, ограничение свободы или арест, или лишение свободы на срок до 2 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Павел Латушко: Белорусская нация не родилась, а возродилась. Надеюсь, жертва Калиновского была не напрасной "Я никогда не голосовал за Лукашенко, будучи послом и будучи министром" (16)
"Я думаю, что белорусы проснулись. (...) То, что произошло, -...
Глава МИД Литвы в Брюсселе: Россия готовится к войне и делает это серьезно (133)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Администрация президента Литвы предлагала не применять в Европе санкции для белорусских удобрений (31)
В середине июня администрация президента Литвы...
Цены на отопление в Литве вызывают беспокойство: в декабре на 60% выше, чем год назад (49)
Центральное отопление за год в Литве подорожало на...
В новых рейтингах – затишье перед бурей: результат может быть неожиданным (63)
Затишье перед бурей – так политологи оценили...