В суд доставлен задержанный в Дании подозреваемый в развращении детей

По словам представителя суда Таутвиле Меркявичене заседание началось в 10.30 ч. На нем обсудили назначение меры пресечения Ульвидасу.

Сам Ульвидас из полицейского автомобиля рассказывал журналистам, что поездка за границей была сказочной - он посетил 4 страны: Францию, Испанию, Германию и Данию.

По пути в зал заседаний на вопрос, танцевал ли он во время путешествия, Ульвидас ответил: "10 раз". На просьбу уточнить, перед кем он танцевал - перед мужчинами или женщинами, он ответил: "И перед теми, и перед теми".

Через час должно состоятся второе заседание суда, но оно уже пройдет в удаленном формате.

"Этот человек находится в КПЗ, его привезут в суд", – сказала пресс-секретарь Каунасского участкового суда Таутвиле Меркелявичюте.

Суд будет решать назначение мер пресечения Ульвидасу. Этот человек уже был судим за развращение несовершеннолетних.

Сейчас Каунасский участковый суд рассматривает дело, в рамках которого Ульвидаса обвиняют в развращении лиц младше 16 лет, в деле 25 пострадавших.