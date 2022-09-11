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В субботу произошло еще одно трагическое ДТП.
Žvakė
Žvakė
© Vida Press

Департамент полиции информирует, что 10 сентября, в 19.23 ч. в Тракайском районе, в деревне Сейменай, с дороги съехал и в дерево врезался квадроцикл, которым управлял мужчина (1973 г.р.).

Водитель квадроцикла скончался на месте.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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