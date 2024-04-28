В субботу днем во время рейда попались 16 нетрезвых водителей

Рейд проходил с раннего утра. До 12 ч. остановили 12 пьяных водителей.
В Пабраде (Евенченский район) были наказаны трое нетрезвых водителей - 0,93, 0,54 и 1,52 промилле.
В Пагиряй (Вильнюсский районе) попались двое нетрезвых водителей - 1,84 и 0,50промилле.
В Тракай задержали троих – алкотестер показал 0,46, 0,45 и 0,75 промилле. Там же был остановлен водитель без прав (он был лишен документа за нарушения ПДД).
В Салининкай остановили нетрезвого водителя - 1,35 промилле, еще один попался в Электренай - 0,58 промилле.
Двое нетрезвых водителей попались в Укмерге 0,56 и 0,63 промилле.
С 14.30 ч. рейд проходил в Вильнюсе, работали 9 экипажей. В столице остановили четверых нетрезвых водителей и в их числе рекордсмен: 0,74, 0,64, 0,57 и 2,08 промилле.
Полиция также остановила 5 водителей без прав и одного иностранца с фальшивым документом.
На ул. Укмергес остановили Audi Q7, которым управлял гражданин Украины, который вел себя очень неестественно. Выяснилось, что у 20-летнего молодого человека права фальшивы. Подозреваемого задержали и передали пограничникам.
Были остановлены 15 водителей, которые пили, но концентрация алкоголя в их организмах была допустимая.
Еще 11 водителей получили штрафы за нарушение ПДД. Был наказан и гражданин, маскировавший номер.