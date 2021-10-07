По данным Вильнюсской полиции, мужчины 1985 и 1988 г.р. в торговом центре на ул. Озо были задержаны примерно в то же время – в 15.20 ч.

Начаты расследования по факту похищения чужого документа. Подозреваемым грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.