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В столичном торговом центре в среду были задержаны мужчины с чужими "паспортами возможностей".
По данным Вильнюсской полиции, мужчины 1985 и 1988 г.р. в торговом центре на ул. Озо были задержаны примерно в то же время – в 15.20 ч.
Начаты расследования по факту похищения чужого документа. Подозреваемым грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.
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