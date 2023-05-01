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В понедельник в столичном районе Григишкес загорелся автомобиль.
Пожарные-спасатели сообщили, что в 17.32 ч. поступило сообщение о том, что в Григишкес, на ул. Ково 11-осёс, горел автомобиль.
По словам спасателей, выгорел багажник автомобиля BMW и задняя часть салона.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Причину возгорания выясняют эксперты.
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