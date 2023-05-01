Пожарные-спасатели сообщили, что в 17.32 ч. поступило сообщение о том, что в Григишкес, на ул. Ково 11-осёс, горел автомобиль.

По словам спасателей, выгорел багажник автомобиля BMW и задняя часть салона.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Причину возгорания выясняют эксперты.