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26 января вечером в парке Вингис сломавшееся под тяжестью снега дерево упало на человека. Несчастье произошло в 19.40 ч.
В столичном парке Вингис на бегуна упало дерево
© DELFI

В полицию сообщили, что пострадал мужчина лет 30. Мужчина был в сознании.

По словам очевидцев, пострадавший бегал в парке.

В Литве идет сильный снег. Деревья не выдерживают тяжести мокрого снега.

В парке Вингис упало немало деревьев.

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