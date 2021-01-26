В столичном парке Вингис на бегуна упало дерево

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26 января вечером в парке Вингис сломавшееся под тяжестью снега дерево упало на человека. Несчастье произошло в 19.40 ч.
В полицию сообщили, что пострадал мужчина лет 30. Мужчина был в сознании.
По словам очевидцев, пострадавший бегал в парке.
В Литве идет сильный снег. Деревья не выдерживают тяжести мокрого снега.
В парке Вингис упало немало деревьев.
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