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Полиция сообщает, что в воскресенье в Вильнюсе, на ул. Укмергес, в лесу обнаружено тело мужчины.
В столичном лесу обнаружено тело мужчины
© DELFI / Jaunius Matonis

По данным полиции, неопознанный труп мужчины в возрасте примерно 60 лет без внешних следов насилия обнаружен 22 января в 15.14.

Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

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