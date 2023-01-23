В столичном лесу обнаружено тело мужчины

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Полиция сообщает, что в воскресенье в Вильнюсе, на ул. Укмергес, в лесу обнаружено тело мужчины.
По данным полиции, неопознанный труп мужчины в возрасте примерно 60 лет без внешних следов насилия обнаружен 22 января в 15.14.
Начато досудебное расследование для установления причины смерти.
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