В столичной Новой Вильне полиция "накрыла" точку распространения наркотиков

Полиция информирует, что из разных источников полицейские третьего комиссариата узнали о том, что на ул. Эглинес Соду распространяют наркотики и психотрoпные препараты.

Было начато расследование. В ходе расследования выявили двоих человек, которые хранили наркотики и психотрoпные препараты, а также распространяли их. Это была пара сожителей – мужчина (1982 г.р.) и женщина (1980 г.р.). Оба они хорошо известны полиции, ранее были не раз судимы. Кроме того, в ходе расследования были выявлены покупатели наркотиков.

Во время операции подозреваемые были задержаны с поличным, задержаны и два покупателя (1985 и 2002 г.р.). Подозреваемые оказывали сопротивление полиции и пытались бежать.

Во время обыска были обнаружены наркотики и психотропные препараты нескольких видов – таблетки Ekstazi, упаковки разных размеров с амфетамином, электронные весы, средства для упаковки, деньги.