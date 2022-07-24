В столичной больнице скончался мужчина: его нашли дома - сильно избитым и в состоянии комы

Утверждалось, что в субботу, около 18.57 в Вильнюсе в Сантаришкской больнице скончался мужчина (1964 г.р.), которого 19 июля, в 10.39, в Утянском районе, деревне Сирутенай, дома нашли избитым и из-за множественных кровоподтеков на теле госпитализировали в состоянии комы.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 138 (ч. 3, п. 2) Уголовного кодекса Литовской Республики.