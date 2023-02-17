В столице зафиксированы попытки подкупа госслужащих

По данным правоохранительных органов, 16 февраля около 16.05 час. в Вильнюсе, на ул. Центрине, мужчина (1977 г. р.), пытаясь избежать административной ответственности за нарушение ПДД (отсутствие права на управление транспортным средством той категории), дал сотрудникам Службы дорожной полиции Литвы взятку в размере 100 евро.

Начато досудебное расследование на основании ч. 1 ст. 227 УК ЛР.

Второй случай зафиксирован 16 февраля. около 10.15 час. в Вильнюсе, на ул. Наугардуко, мужчина (1980 г. р.), пытаясь избежать административной ответственности за нарушение ПДД (использование мобильных средств связи за рулем автомобиля), дал сотрудникам ГКП Вильнюсского округа взятку в размере 40 евро.

Начато досудебное расследование на основании ч. 4 ст. 227 УК ЛР.