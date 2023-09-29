В столице воры обокрали два автомобиля BMW: общий ущерб – почти 18 000 евро

По данным правоохранительных органов, в четверг около 11.20 ч. на столичной улице Райтининку, в подземном паркинге, было замечено, что злоумышленники, разбив стекло передней двери автомобиля BMW 530i Xdrive и выломав передний бампер парктрониками, похитили лазерные фары с блоками зажигания. Убыток – 15 900 евро.