В столице воры обокрали два автомобиля BMW: общий ущерб – почти 18 000 евро

По данным правоохранительных органов, в четверг около 11.20 ч. на столичной улице Райтининку, в подземном паркинге, было замечено, что злоумышленники, разбив стекло передней двери автомобиля BMW 530i Xdrive и выломав передний бампер парктрониками, похитили лазерные фары с блоками зажигания. Убыток – 15 900 евро.
Ранее в четверг, около 6.45 ч., на стоянке на улице Вяркю было замечено, что с автомобиля BMW 520 сняты передние фары – злоумышленники похитили их, разбив стекло передней двери автомобиля и открыв капот. Убыток – 2000 евро.
По обеим кражам начато досудебное расследование.
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