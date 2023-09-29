В столице воры обокрали два автомобиля BMW: общий ущерб – почти 18 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
BMW iX5 Hydrogen
BMW iX5 Hydrogen
ФОТО: Gamintojo archyvas
В четверг на столичных паркингах были обворованы два автомобиля – с обоих транспортных средств злоумышленники сняли передние фары, общий ущерб составил почти 18 тыс. евро, сообщила полиция.

По данным правоохранительных органов, в четверг около 11.20 ч. на столичной улице Райтининку, в подземном паркинге, было замечено, что злоумышленники, разбив стекло передней двери автомобиля BMW 530i Xdrive и выломав передний бампер парктрониками, похитили лазерные фары с блоками зажигания. Убыток – 15 900 евро.

Ранее в четверг, около 6.45 ч., на стоянке на улице Вяркю было замечено, что с автомобиля BMW 520 сняты передние фары – злоумышленники похитили их, разбив стекло передней двери автомобиля и открыв капот. Убыток – 2000 евро.

По обеим кражам начато досудебное расследование.

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Источник
ru.DELFI.lt
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