Инцидент произошел 10 марта, в 14 ч. в Вильнюсе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено, где в магазине мужчина (1969 г.р.), угрожая работнице (1963 г.р.) магазина предметом, похожим на пистолет, требовал денег и алкоголя. Женщина не испугалась, поэтому грабителю пришлось уйти ни с чем.
Через час подозреваемого задержала полиция. Он был задержан. Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Italų širdis užkariavusios lietuvaitės: vyrams, pavargusiems nuo savo valdingų italių, mūsų moterys ten – aukso vertės pasidalino, ką pamatyti ir aplankyti Romoje (1)
TOP новостей
Литва празднует День восстановления независимости
Литва празднует подписание Акта о независимости от 11...
Контролеры равных возможностей подняли вопрос разницы в размерах карманов джинсов: это сексизм
Служба контролера равных возможностей обеспокоена тем,...
Сырье дешевеет, а продукты на прилавках - нет: в чем причина
Цены, хоть понемногу, но все-таки растут, сообщают...
Сеть российского капитала в Литве процветает: для жителей главное - цена
Война в Украине идет уже больше года, однако в Литве...
Тысячи людей приняли участие в "Пути восстановления независимости" в Вильнюсе
11 марта после церемонии поднятии флагов трех стран...