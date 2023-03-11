Инцидент произошел 10 марта, в 14 ч. в Вильнюсе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено, где в магазине мужчина (1969 г.р.), угрожая работнице (1963 г.р.) магазина предметом, похожим на пистолет, требовал денег и алкоголя. Женщина не испугалась, поэтому грабителю пришлось уйти ни с чем.

Через час подозреваемого задержала полиция. Он был задержан. Начато расследование.