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В пятницу, 10 марта, в Вильнюсе в магазине мужчина угрожал продавщице пистолетом.
Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos nuotr.
Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos nuotr.

Инцидент произошел 10 марта, в 14 ч. в Вильнюсе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено, где в магазине мужчина (1969 г.р.), угрожая работнице (1963 г.р.) магазина предметом, похожим на пистолет, требовал денег и алкоголя. Женщина не испугалась, поэтому грабителю пришлось уйти ни с чем.

Через час подозреваемого задержала полиция. Он был задержан. Начато расследование.

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