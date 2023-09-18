В столице водитель принудил к сексуальным отношениям несовершеннолетнюю клиентку

 
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ФОТО: DELFI montažas

В воскресенье утром в Вильнюсе с сексуальным насилием столкнулась несовершеннолетняя.

Департамент полиции сообщает, что несовершеннолетняя (2005 г.р.) пострадала в 6 ч. утра, 17 сентября.

Девушка позвонила в полицию и сказала, что, когда она ехала из Юстинишкес в центр, водитель лет 40, предоставляющий услуги подвоза через платформу Bolt, заставил ее рукой удовлетворить его.

По словам девушки, мужчина говорил по-литовски и по-русски.

Начато расследование. За принуждение несовершеннолетнего лица к сексуальному контакту грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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