В столице в ДТП попали пограничники: ехали с мигалками

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В четверг в ДТП в Вильнюсе попали пограничники. По предварительным данным, люди не пострадали.
По данным полиции, в 14.35 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Швитригайлос, у поворота на ул. Гележинкялё, столкнулись автомобили Renault и Honda.
Звонивший сказал, что помощь врачей не требуется, но нужна полиция, поскольку в ДТП попали ехавшие на Renault с включенными мигалками пограничники.
Очевидцы сообщали о заторе.
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