В столице в ДТП попали пограничники: ехали с мигалками

По данным полиции, в 14.35 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Швитригайлос, у поворота на ул. Гележинкялё, столкнулись автомобили Renault и Honda.

Звонивший сказал, что помощь врачей не требуется, но нужна полиция, поскольку в ДТП попали ехавшие на Renault с включенными мигалками пограничники.

Очевидцы сообщали о заторе.