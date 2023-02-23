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В четверг в ДТП в Вильнюсе попали пограничники. По предварительным данным, люди не пострадали.
В столице в ДТП попали пограничники: ехали с мигалками
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По данным полиции, в 14.35 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Швитригайлос, у поворота на ул. Гележинкялё, столкнулись автомобили Renault и Honda.

Звонивший сказал, что помощь врачей не требуется, но нужна полиция, поскольку в ДТП попали ехавшие на Renault с включенными мигалками пограничники.

Очевидцы сообщали о заторе.

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