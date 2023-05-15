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В воскресенье в Вильнюсе был задержан мужчина, у которого предположительно были обнаружены наркотические вещества, сообщает Департамент полиции.
В столице у мужчины обнаружено 82 свертка фольги, предположительно, с наркотическими веществами
© Vilniaus aps. VPK

По данным правоохранительных органов, около 12.30 час. на ул. Шалткальвю был задержан мужчина (1986 г. р.), у которого было обнаружено и изъято 82 свертка фольги с белым сыпучим веществом. Есть подозрение, что это наркотические вещества. Подозреваемый взят под стражу.

Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ без цели сбыта.

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