2024.07.11 11:07

В столице совершен ряд краж – общий ущерб превышает 33 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Кража
Кража
ФОТО: Shutterstock

В Вильнюсе совершен ряд краж – были похищены строительные инструменты, окрасочное оборудование и деньги – общий ущерб превышает 33 тыс. евро, сообщили в полиции.

По информации Главного комиссариата полиции Вильнюсской области (ГКПВО), в среду поступило сообщение о том, что с 16 июня 15.00 час. по 10 июля 14.28 час. с территории предприятия на улице Пирклю было похищено 17 виброплит. Ущерб составляет 23 722,79 евро.

По данным полиции, в среду около 6 часов утра, в квартире на улице Альберто Гоштауто, была обнаружена кража денег из сумочки: ущерб – 3500 евро.

Также, как сообщает ГКПВО, в среду около 9.30 час., на улице Жирмуну, было замечено, что из помещения похищены окрасочный аппарат Titan INPACT1040, краскомешалка и прочие предметы. Ущерб – 7450,60 евро.

По всем перечисленным фактам кражи начаты предварительные расследования.

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