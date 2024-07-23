2024.07.23 08:32

В столице с подземной парковки угнан автомобиль Lexus стоимостью 30 000 евро

 
ru.DELFI.lt
Lexus RX
Lexus RX
ФОТО: Gamintojo archyvas

В Вильнюсе с подземной парковки угнан автомобиль Lexus.

Как сообщили в Департаменте полиции, преступление на улице Калварию было замечено в понедельник утром, около 8.30 ч.

Угнан автомобиль – Lexus NX300 2018 года выпуска.

Ущерб от преступления составляет 30 000 евро.

По факту угона начато предварительное расследование.

За хищение чужого имущества путем проникновения в помещение либо хищение чужого имущества в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы, либо ареста, либо лишения свободы на срок до шести лет.

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