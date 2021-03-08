В столице Литвы в стене многоквартирного дома образовалась трещина

В 19.30 ч. поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома образовалась трещина, посыпалась плитка. Жители дома рассказали, что трещины появились не только в стене, но и в полу и потолке.

"Звонившие сообщили, что в подъезде дома номер 30 на ул. Габиёс и в некоторых квартирах появились трещины. Наши специалисты выехали на место происшествия и подтвердили этот факт. Сейчас на место выехали эксперты, которые должны оценить уровень угрозы, начата эвакуация жителей", – сказал представитель Департамента пожарной безопасности Саулюс Жилинскас.

Он сказал, что пока не может сказать, сколько людей было эвакуировано.

"Сейчас процесс продолжается", – сказал Жилинскас.

Сообщается, что был эвакуирован и находящийся на первом этаже магазин Maxima.

Здание огорожено. Около здания стоят полицейские, пожарные машины и кареты скорой помощи.

Позже BNS информировал, что, по предварительным данным, эвакуированы около 100 человек. На месте происшествия находится вице-мэр города Валдас Бенкунскас.

"Жители покинули жилье. (...) Некоторые самостоятельно позаботились о ночлеге. Муниципалитет предоставил в распоряжение жителей гостиницу", – сказал вице-мэр.

По его словам, дом построен в 2004 году, "однако известен как проблемный".

Бенкунскас сказал, что надеются узнать предварительные данные о проблеме сегодня вечером.