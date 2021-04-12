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12 апреля, в 14.26 ч., в Вильнюсе, охранник здания на проспекте Конституциёс, 7A, позвонил по номеру 112 и сообщил о том, что на первом этаже здания загорелась трансформаторная будка.

По предварительным данным, люди во время инцидента не пострадали.

В здании находится ТЦ Europa.

На месте происшествия работают пожарные-спасатели, вызваны работники компании ESO.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что дым попал на многоэтажную стоянку и в помещение магазина.

Пожарные эвакуируют людей.

На месте происшествия работают команды пяти автоцистерн, автолестницы, а также полиция.

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