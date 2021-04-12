По предварительным данным, люди во время инцидента не пострадали.
В здании находится ТЦ Europa.
На месте происшествия работают пожарные-спасатели, вызваны работники компании ESO.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что дым попал на многоэтажную стоянку и в помещение магазина.
Пожарные эвакуируют людей.
На месте происшествия работают команды пяти автоцистерн, автолестницы, а также полиция.
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