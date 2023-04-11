По данным правоохранительных органов, 10 апреля в ГКП Вильнюсского округа поступило заявление от мужчины (1987 г. р.) о том, что в период с 7 по 10 апреля в Вильнюсе, на ул. Сетино, из автомобиля VW Caravelle, предположительно, после подбора ключа, были украдены различные строительные инструменты. Ущерб составил 2600 евро.
Начато досудебное расследование в соответствии с ч. 2 ст. 178 УК ЛР.
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