По данным правоохранительных органов, 10 апреля в ГКП Вильнюсского округа поступило заявление от мужчины (1987 г. р.) о том, что в период с 7 по 10 апреля в Вильнюсе, на ул. Сетино, из автомобиля VW Caravelle, предположительно, после подбора ключа, были украдены различные строительные инструменты. Ущерб составил 2600 евро.

Начато досудебное расследование в соответствии с ч. 2 ст. 178 УК ЛР.