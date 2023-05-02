В столице бесчинствовала группа несовершеннолетних: ограбили пятерых подростков, угрожали электрошокером

По данным полиции, около 16.42 час. на ул. Фабиенишкю группа несовершеннолетних, угрожая предметом, похожим на электрошокер, ограбила пятерых подростков, однако, услышав крики о помощи от одного из пострадавших, выбросила украденные предметы.

Задержанные несовершеннолетние переданы родителям. Предмет, похожий на самодельный электрошокер, был изъят сотрудниками полиции.

Начато досудебное расследование по факту покушения на преступление и грабежа.