Кроме того, близкие пропавшего написали заявление в полицию. Пропал 23-летний Эйнарас Сакалаускас.
Сестра пропавшего Жанета в интервью порталу Rinkos aikštė сказала, что ее брат с перерывами работает в Швеции уже три года.
"Пока у нас нет никакой информации. Ищем по всем каналам, обратились всюду, ищем через социальные сети, в разных группах, просим людей о помощи. Мы надеемся, что с ним все хорошо, что он найдется. Его в Швецию пригласил друг. Обещал хорошую работу, много денег. Он за границей работает три года с перерывами. Побудет немного в Литве и снова уезжает к другу", – рассказала сестра пропавшего.
"Об высокий, стройный, волосы темные, кожа смуглая, бородка. Какая одежда на нем была, не знаем. Может, вы его видели где-то на железнодорожной станции или на автобусной остановке, в магазине? Нужна любая информация. Очень страшно жить в неизвестности. В полицию сообщили, звонили и в посольство. Никаких новостей. Пропал четыре недели назад. Может, обращался за помощью к прохожим? Не будьте равнодушны. Боже, верни моего брата", – писала Жанета.
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