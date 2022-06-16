В Старом городе Вильнюса обнаружен "сад" с коноплей

Полиция сообщает, что 25-летнего жителя Укмерге, который проживает в Вильнюсе, подозревали в распространении наркотиков.

10 июня в квартире его сожительницы в Старом городе был проведен обыск. На чердаке было обнаружено помещение, оборудованное для выращивания конопли. Во время обыска полиция изъяла большое количество конопли, галлюциногенные грибы и оборудование для выращивания конопли.

В тот же день обыск провели в офисном помещении, которое арендовала сожительница подозреваемого. В помещении обнаружили оборудование для выращивания конопли, большое количество конопли и два нелегальных пистолета.

Молодую женщину и ее сожителя задержали. Их подозревают в хранении наркотических и психотропных веществ с целью распространения. Им грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.