В Старом городе Вильнюса эксгибиционист напал на женщину, которая призвала его к порядку

25 февраля в полицию сообщили, что в 8.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Вокечу, был задержан мужчина (1977 г.р.). В 6.30 ч. того же дня на ул. Вильняус этот мужчина толкнул женщину (1987 г.р.), которая пыталась призвать его к соблюдению порядка (мужчина демонстрировал свой половой орган), женщина упала.
Очевидцы начали кричать, тогда мужчина сбежал.
В 7.45 ч. на ул. Вокечу мужчина снова демонстрировал свои половые органы женщине (1990 г.р.).
Ведется расследование.
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