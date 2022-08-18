В среду вечером в Клайпедском районе произошел большой пожар

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, открытым пламенем горел контейнер с вторсырьем. Сообщение о пожаре поступило в 21.24 ч. Пожар охватил площадь около 100 кв. м.
Пожар тушили 6 экипажей пожарных-спасателей.
По данным жителей, пожар произошел на территории компании Virginijus ir Ko.
Люди сообщали, что задыхаются от дыма.
Пожарные-спасатели информировали Delfi.lt, что в 22.40 ч. пожар был локализован. Пожар потушили, но пожарные не спешили покидать место происшествия.
Местные жители сообщали, что густой дым еще не рассеялся.
Пожарные-спасатели рекомендуют людям не выходить на улицу и не открывать окна.
Причины пожара выясняются.
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