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В среду вечером в Клайпедском районе, в Аукштакемяй, произошел сильный пожар.
В среду вечером в Клайпедском районе произошел большой пожар
© DELFI skaitytoja

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, открытым пламенем горел контейнер с вторсырьем. Сообщение о пожаре поступило в 21.24 ч. Пожар охватил площадь около 100 кв. м.

Пожар тушили 6 экипажей пожарных-спасателей.

По данным жителей, пожар произошел на территории компании Virginijus ir Ko.

Люди сообщали, что задыхаются от дыма.

Пожарные-спасатели информировали Delfi.lt, что в 22.40 ч. пожар был локализован. Пожар потушили, но пожарные не спешили покидать место происшествия.

Местные жители сообщали, что густой дым еще не рассеялся.

Пожарные-спасатели рекомендуют людям не выходить на улицу и не открывать окна.

Причины пожара выясняются.

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