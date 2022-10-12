В среду в Вильнюсе автомобиль снес столб

По предварительным данным, в 7.51 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, автомобиль Toyota врезался в столб.
Звонившая по номеру 112 женщина не остановилась и не могла сказать, есть ли пострадавшие. На место происшествия выехали врачи, полиция и пожарные-спасатели.
Выяснилось, что люди в ДТП не пострадали. Сообщается, что причина ДТП - высокая скорость. Автомобиль снес осветительный столб. Сам автомобиль серьезно поврежден.
По данным полиции, автомобилем управлял трезвый водитель (1996 г.р). Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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