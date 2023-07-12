В СПА задержан бежавший из колонии осужденный, у него нашли оружие

9 июля подозреваемый был задержан в СПА в Друскининкае. Во время обысков в доме, где было декларировано место жительство подозреваемого, и в домах его близких были найдены и изъяты краденые вещи.

7 июля, в 9.28 ч. в полицию Алитуса сообщили, что в 9 ч. того же дня на ул. Пушу, в Бирштонасе, было замечено, что из сейфа в доме мужчины (1977 г.р.) был украден легальный пистолет Glock 45 и 400 патронов.

6 июля полиция Пренайского района получила сообщение о том, что мужчина (1999 г.р.), вернувшись домой в Бирштонасе, на ул. Пушу, в 19 ч., обнаружил поврежденную оконную раму. Выяснилось, что через окно из дома вынесли 1500 евро, фотоаппарат Cannon, ключ от автомобиля Mercedes Benz . Ущерб – 2150 евро.

По данным полиции, в последнюю неделю в Бирштонасе зафиксировали ряд краж из домов. Вскоре полиция выявила подозреваемого. Выяснилось, что это дело рук сбежавшего из колонии 36-летнего осужденного.

Алитусская полиция сообщает, что Рыловас (1987 г.р.) был задержан 9 июля. Мужчина находился в розыске с 15 июня 2023 г.

Рыловас хорошо известен полиции, на его счету 14 судимостей: за кражи, грабежи, подделку документов, мошенничество. Полиция не исключает, что это не все совершенные им преступления.

По данным полиции, мужчина (1987 г.р.) сбежал из колонии 11 июня. В 14.00 ч. того же дня в Каунасе, на ул. M. K. Чурлёнё, он, как предполагают, украл у женщины сумочку с наличными и дисконтными картами. Материальный ущерб - 50 евро.

Через пару часов мужчина, похожий на подозреваемого, приехал в каунасский торговый центр Akropolis на проспекте Караляус Миндауго, где около 18.00 ч. украл шорты, комплект постельного белья и разные другие вещи. Ущерб - 60 евро.

Мужчина потерял карту со своими личными данными, когда убегал от охранников магазина. Тогда и выяснилось, что подозреваемый сбежал из колонии.

Через несколько часов об этом сообщили в полицию, но тогда подозреваемого рядом с ТЦ уже не нашли.