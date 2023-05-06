В социальных сетях распространяют видео из столичной гимназии с жестокими издевательствами над учеником

На видео зафиксировано, как двое учеников снимают с одного ребенка брюки и каким-то предметом тыкают в зад.
Полиция подтвердила Delfi, что об этом происшествии им известно - сообщение поступило 6 апреля.
Сразу же было начато расследование по 284 ст. УК ЛР: нарушение общественного порядка.
Подозреваемые давно выявлены, их допросили, но поскольку им нет 16 лет, они не могут отвечать за свои действия по УК.
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