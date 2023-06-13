В Смильтине второй день подряд фиксируют пожары.

13 июля, в 20 ч. приехали 7 экипажей пожарных-спасателей. Горели деревянные опоры дюн, ветки и трава около мужского пляжа.
В 20.30 ч. пожарные еще тушили огонь, но опасности его распространения уже не было. По словам пожарных-спасателей, к счастью огонь не распространился на большой территории.
В 20.50 ч. пожар был потушен, но пожарные-спасатели дежурили на месте происшестви.
Предполагают, что причиной пожара стал не затушенный окурок.
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