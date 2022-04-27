О смерти музыканта сообщил портал lrt.lt.
Жостаутас был также пилотом планеров. Портал сообщает, что мужчина погиб во время состязаний в Словакии.
На сайте организатора состязаний сообщается, что столкнулись два планера, пилоты упали на территории лесного массива, оба были найдены мертвыми. Второй погибший - пилот из Польши.
Жостаутас работал с разными литовскими исполнителями: Мантасом Янкавичюсом, Мариёнасом Микутавичюсом, Вайдасом Баумилой, Мией, Юргисом Брузгой, Евой Наркуте, Расой Бубулите, Гирманте Вайткуте, Федерико Манценаресом и др. Он записал и несколько компакт-дисков.
Жостаутас играл на бас-гитаре с 17 лет. Через год стал изучать музыку на Факультете искусств Вильнюсской коллегии. Позже учился в Литовской академии музыки и театра, получил степень магистра.
Музыкант участвовал в международных фестивалях и конкурсах как в Литве, так и за границей, не раз занимал призовые места.
Супруга Жостаутаса - вокалистка группы Žalvarinis Сигита Йонинайте. У пары недавно родился первенец.
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