2024.07.08 09:27

В Скуодасском районе мужчина из охотничьего ружья застрелил женщину

 
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Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: KLAIPEDOS VPK | Klaipėdos aps. VPK

В Скуодасском районе нетрезвый мужчина во время конфликта из охотничьего ружья застрелил женщину. По данным полиции, конфликт был семейным.

По данным Департамента полиции, 7 июля, в 12.18 ч., в Скуодасском районе, в деревне Вижайчай, в доме во время конфликта, нетрезвый (2,65 промилле) мужчина (1969 г.р.) нанес ранение женщине (1980 г.р.).

Сообщается, что женщина в 13.52 ч. от полученного ранения скончалась в карете скорой помощи.

По предварительным данным, на месте происшествия мужчина (2004 г.р.) нанес ранение приближавшемуся к нему с оружием подозреваемому и закрыл его в квартире.

На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического отряда „Арас“ и задержали подозреваемого в убийстве. Подозреваемый был доставлен в больницу.

На месте происшествия было обнаружено и изъято охотничье оружие.

Начато расследование.

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