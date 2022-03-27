27 марта, в 14 ч., на ул. Шилалес, в Моседисе (Скуодасский район) во дворе дома мужчина ехал на тракторе с ковшом и нанес смертельные ранения своему 23-летнему сыну.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ведется расследование.