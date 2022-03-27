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Департамент полиции информировал о страшной трагедии в Скуодасском районе.
27 марта, в 14 ч., на ул. Шилалес, в Моседисе (Скуодасский район) во дворе дома мужчина ехал на тракторе с ковшом и нанес смертельные ранения своему 23-летнему сыну.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ведется расследование.
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