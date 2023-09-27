В Скуодасе из-за утечки газа произошел взрыв в доме, пострадал хозяин

Департамент пожарной безопасности и спасения информирует, что 26 сентября, в 19 ч. поступило сообщение о том, что в Скуодасе, на ул. Лаздину взорвался дом.

На место происшествия приехали пожарные и нашли рядом с домом мужчину, который с трудом ориентировался в пространстве. Пожара не было.

Пожарные-спасатели вынесли из дома 50-литровый баллон с газом.

В результате взрыва рухнули две стены дома, лопнули все стекла.

Предполагаемая причина взрыва - утечка газа.