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В Шяуляйскую больницу доставлена беременная с симптомами отравления, подозревают поощрение к самоубийству. Департамент полиции сообщил, что женщина 1981 г.р. около 20 ч. 1 февраля была доставлена в больницу из дома. Ее госпитализировали из-за отравления.
По данным полиции, получены доказательства поощрения к самоубийству. Ведется расследование.
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