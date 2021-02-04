В Шяуляйскую больницу доставлена беременная с симптомами отравления, подозревают поощрение к самоубийству

Скопировать ссылку В Шяуляйскую больницу доставлена беременная с симптомами отравления, подозревают поощрение к самоубийству

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В Шяуляйскую больницу доставлена беременная с симптомами отравления, подозревают поощрение к самоубийству. Департамент полиции сообщил, что женщина 1981 г.р. около 20 ч. 1 февраля была доставлена в больницу из дома. Ее госпитализировали из-за отравления.