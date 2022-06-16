В шяуляйскую больницу доставлена 12-летняя с симптомами отравления марихуаной и амфетамином

Врачи сообщили, что 5 июня, в 15.56 ч. в Клинику матери и ребенка Республиканской шяуляйской больницы с симптомами отравления была доставлена девочка 2009 г.р.
В моче ребенка обнаружены следы марихуаны и амфетамина.
Подозревают, что наркотики ей передал молодой человек 2002 г.р. Но пока у полиции нет стопроцентных доказательств этого факта.
Начато расследование.
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