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Департамент полиции информировал, что в Шяуляйскую полицию был доставлен раненый мужчина.
20 апреля в больницу из Гинкукай (Шяуляйский район) был доставлен мужчина (1936 г.р.) с огнестрельным ранением.
Начато расследование по факту незаконного хранения огнестрельным оружием.
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