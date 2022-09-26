aA
В Шяуляйском районе сообщили о том, что упал небольшой самолет, в котором летели двое взрослых и ребенок.
В Шяуляйском районе упал самолет, в нем находился и ребенок
© DELFI / Augustas Didžgalvis

Сообщение поступило 25 сентября, в 15.01 ч.

Указывалось, что самолет упал в Шяуляйском районе, в деревне Даргайчай, в полях.

Сообщалось, что трагедии удалось избежать, люди сами покинули самолет.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, выяснилось, что упал самолет Aeroprakt. В нем находились двое взрослых и малолетний ребенок. Никто из них не пострадал.

Пожарные-спасатели отключили аккумулятор.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Сюрприз от министерства: как 1 евро "на бумаге" становится 10 евро "на руки"

Жители Литвы, которые получают 1733,5-1926 евро "на бумаге"...

Самые высокие зарплаты в Литве: в одной компании средняя зарплата 33 000 евро

По данным "Содры", в августе 20 компаний платили своим...

Россияне свободно едут в Литву: достаточно одного документа

Литва сообщает, что с 19 сентября не впускает россиян....

Безвиз для белорусов, или ужесточение визовых ограничений: каким путем пойдет Литва и ЕС?

"Под двойным прессингом - и режима Лукашенко , и России -...

Эфир Delfi с послом Украины в Японии: реакция США на ядерные угрозы России, Китай и Тайвань

После выпуска новостей обсуждаем с послом Украины в...