В Шяуляйском районе упал самолет, в нем находился и ребенок

Сообщение поступило 25 сентября, в 15.01 ч.

Указывалось, что самолет упал в Шяуляйском районе, в деревне Даргайчай, в полях.

Сообщалось, что трагедии удалось избежать, люди сами покинули самолет.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, выяснилось, что упал самолет Aeroprakt. В нем находились двое взрослых и малолетний ребенок. Никто из них не пострадал.

Пожарные-спасатели отключили аккумулятор.