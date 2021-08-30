В Шяуляйском районе столкнулись два VW Golf, погиб 20-летний юноша

Скопировать ссылку В Шяуляйском районе столкнулись два VW Golf, погиб 20-летний юноша

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29 августа, в 20.57 ч. в Шяуляйском районе, на 42 км дороги Шяуляй-Паланга, в деревне Чибирикай столкнулись два автомобиля VW Golf, одним управлял молодой человек (1997 г.р.), другим также молодой человек, которому было 20 лет.