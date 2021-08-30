В Шяуляйском районе столкнулись два VW Golf, погиб 20-летний юноша

aA
29 августа, в 20.57 ч. в Шяуляйском районе, на 42 км дороги Шяуляй-Паланга, в деревне Чибирикай столкнулись два автомобиля VW Golf, одним управлял молодой человек (1997 г.р.), другим также молодой человек, которому было 20 лет.
В ДТП погиб 20-летний водитель, пострадал ехавший с ним несовершеннолетний (2004 г.р.), он был госпитализирован.
Водитель другого VW Golf и ехавшая с ним женщина (1993 г.р.) также были госпитализированы.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Спикер после встречи с организаторами маршей: не все ожидания могут рассматриваться (10)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в...
Президент Литвы – за обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий (35)
Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за...
Клиентов только с "паспортами возможностей" в Литве принимают больше 750 компаний
В Литве все больше компаний добровольно переходят на...
В Литве начинается учебный год, во сколько он обойдется родителям? (17)
В этом году родители ждали до последнего и только перед...
В понедельник в Вильнюсе можно привиться в автобусах около двух магазинов Lidl (26)
30 августа вильнюсцы смогут привиться от COVID-19 около...