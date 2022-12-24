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В деревне Воверишкяй, Шяуляйского района, поезд насмерть сбил мужчину.
Railway
Railway
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент полиции сообщает, что несчастье произошло 24 декабря, в 9.30 ч. на 246 км, на полустанке маршрута Клайпеда-Шяуляй.

Пассажирский поезд насмерть сбил шедшего по рельсам мужчину (1978 г.р.).

ведется расследование.

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