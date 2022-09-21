Мужчина в суде сказал, что он любит животных, но у него не выдержали нервы.
"Согласно материалам дела, обвиняемый не меньше 5 раз ударил животное паркетной доской. Такие действия привели к смерти животного. Суд признал такие действия жестоким обращением с животным", – сказал судья Шяуляйского участкового суда Донатас Даугинис.
По его словам, обвиняемый А.Э. понимал свои действия, и его действия были преднамеренными.
Инцидент произошел 8 июля 2022 г. поздно вечером в доме у А.Э. Обвиняемый рассказал, что в тот день он вечером вернулся домой с рыбалки, был трезвым. На окне летней кухни он заметил чужого кота. Этот кот загадил кровать, стоявшую на летней кухне, оставил лужи на полу. Мужчина хотел согнать кота с подоконника, а тот, падая, поцарапал его. Мужчина разозлился схватил кота за шкирку и выбросил за калитку. Кот не ушел, шипел на мужчину. Тогда мужчина взял паркетную доску и ударил его, а потом отнес к мешкам с песком около дома соседа.
Мужчина сказал, что не помнит, сколько раз он ударил кота и уверял, что не знал, что кот не выжил. Поскольку мужчина признал свою вину, суд смягчил наказание на 1/3 срока ареста.
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