aA
21 апреля, в 14.57 ч., пожарным-спасателям сообщили о пожаре в Шяуляйском районе, в деревне Домантай: горит старник, сосны и часть Горы крестов.
В Шяуляйском районе горит Гора крестов
© DELFI / Domantas Pipas

Через полчаса пожарным удалось остановить распространение огня. В 16 ч. на Горе крестов горела площадь около 200 кв. м.

На месте происшествия работают многочисленные наряды пожарных-спасателей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Режим ЧП в Литве продлен до конца июня

На фоне продолжающейся войны в Украине Сейм Литвы в...

Что ждет жителей, которые вовремя не выберут поставщика электроэнергии

Приближается срок выбора независимого поставщика...

Министр обороны: в Кремле сидят сумасшедшие с хорошо развитым инстинктом самосохранения

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в передаче...

Епископ Тракайский Амвросий обвинил мэра Вильнюса в разжигании вражды и вмешательстве во внутренние дела церкви

Православная Церковь в Литве выражает "решительный...

Глава МИД Литвы: решение РФ закрыть консульство в Санкт-Петербурге не удивило

Решение России закрыть генеральное консульство Литвы...