aA
21 апреля, в 14.57 ч., пожарным-спасателям сообщили о пожаре в Шяуляйском районе, в деревне Домантай: горит старник, сосны и часть Горы крестов.
Через полчаса пожарным удалось остановить распространение огня. До 15 ч. на Горе крестов горела площадь около 200 кв. м.
На месте происшествия работали многочисленные наряды пожарных-спасателей.
В 15.54 ч. пожар был ликвидирован.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем, новый пакет военной помощи Киеву
Российское вторжение в Украину продолжается почти два...
Епископ Тракайский Амвросий обвинил мэра Вильнюса в разжигании вражды и вмешательстве во внутренние дела церкви
Православная Церковь в Литве выражает "решительный...
Психологи рассказали, что важно знать людям, принимающим беженцев из Украины
Когда в доме поселяются беженцы, меняется жизнь и...
Что ждет жителей, которые вовремя не выберут поставщика электроэнергии
Приближается срок выбора независимого поставщика...