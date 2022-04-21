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21 апреля, в 14.57 ч., пожарным-спасателям сообщили о пожаре в Шяуляйском районе, в деревне Домантай: горит старник, сосны и часть Горы крестов.

Через полчаса пожарным удалось остановить распространение огня. До 15 ч. на Горе крестов горела площадь около 200 кв. м.

На месте происшествия работали многочисленные наряды пожарных-спасателей.

В 15.54 ч. пожар был ликвидирован.

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