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В четверг, в 19.11 ч., в Шяуляй, на ул. Аэроуосто, мужчина (1978 г.р.) угрожал оружием американскому военному (военный был не в форме и в свободное от службы время).
Ginklas
© DELFI.lv

Департамент полиции информировал, что после того, как полицейские нагнали водителя, который пытался сбежать от них, в машине обнаружили и изъяли револьвер с 8 патронами (оружие легальное).

Мужчине (1978 г.р.) вручили повестку.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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