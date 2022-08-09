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В минувший понедельник вечером в Шяуляй был задержан подозреваемый в убийстве мужчина. Он уже был неоднократно судим.
В Шяуляй убита женщина, задержан подозреваемый
© DELFI / Karolina Pansevič

Жестокое преступление было совершено 8 августа вечером на ул. Гегужю. В полицию со нем сообщили в 22.30 ч.

Департамент полиции сообщает, что тело 53-летней женщины было найдено в общем коридоре дома. На теле обнаружены многочисленные следы побоев.

Полиция задержала 46-летнего подозреваемого. Он был пьян (3,70 промилле).

Начато расследование по факту убийства близкого человека или родственника. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Представитель Шяуляйской окружной прокуратуры Раса Гелжините информировала Delfi.lt, что задержанный - сожитель жертвы. Он уже был не раз судим за насилие в ближайшем окружении.

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