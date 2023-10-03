В Шяуляй столкнулись два автомобиля, один перевернулся

 
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ФОТО: Facebook
В понедельник рано утром в Шяуляй, на ул. Энергетико произошло ДТП.

В 06.48 ч. столкнулись два автомобиля.

Автомобилем Volvo управляла женщина 1995 г.р. В ее автомобиль врезался Nissan X-trail, которым управлял мужчина 1959 г.р.

После удара Nissan отскочил к столбу, а потом перевернулся. Водитель выпал из автомобиля.

Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, почистили проезжую часть, поставили Nissan X-trail на колеса.

Водителя врачи скорой увезли в больницу. По данным полиции, после оказания скорой помощи, водителю назначено амбулаторное лечение.

Водитель Volvo не пострадала.

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