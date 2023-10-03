В Шяуляй столкнулись два автомобиля, один перевернулся

В 06.48 ч. столкнулись два автомобиля.
Автомобилем Volvo управляла женщина 1995 г.р. В ее автомобиль врезался Nissan X-trail, которым управлял мужчина 1959 г.р.
После удара Nissan отскочил к столбу, а потом перевернулся. Водитель выпал из автомобиля.
Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы автомобилей, почистили проезжую часть, поставили Nissan X-trail на колеса.
Водителя врачи скорой увезли в больницу. По данным полиции, после оказания скорой помощи, водителю назначено амбулаторное лечение.
Водитель Volvo не пострадала.
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