В Шяуляй столкнулись два автомобиля, один перевернулся

В 06.48 ч. столкнулись два автомобиля.

Автомобилем Volvo управляла женщина 1995 г.р. В ее автомобиль врезался Nissan X-trail, которым управлял мужчина 1959 г.р.

После удара Nissan отскочил к столбу, а потом перевернулся. Водитель выпал из автомобиля.