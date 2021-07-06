В Шяуляй скончался упавший с электросамоката молодой мужчина

Полиция сообщает, что 4 июля, в 4.14 ч. в Шяуляй, на ул. Витауто, на тротуаре был обнаружен упавший с самоката молодой человек (1989 г.р.).

Он в коматозном состоянии был доставлен в больницу (диагноз - политравма), где через несколько часов скончался.