В Шяуляй при таинственных обстоятельствах скончалась 3-летняя девочка

По предварительным данным, 20 июня, в 16.15 ч. в Шяуляйской республиканской клинике матери и ребенка, скончалась девочка 2018 г.р., которую в 15.35 ч. того же дня привезли в больницу из дома в бессознательном состоянии.
Полиция выясняет причины смерти ребенка. По данным портала lrytas.lt, девочку без признаков жизни обнаружили на поляне рядом с домом.
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