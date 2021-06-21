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В Шяуляй произошла трагедия.
В Шяуляй при таинственных обстоятельствах скончалась 3-летняя девочка
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, 20 июня, в 16.15 ч. в Шяуляйской республиканской клинике матери и ребенка, скончалась девочка 2018 г.р., которую в 15.35 ч. того же дня привезли в больницу из дома в бессознательном состоянии.

Полиция выясняет причины смерти ребенка. По данным портала lrytas.lt, девочку без признаков жизни обнаружили на поляне рядом с домом.

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